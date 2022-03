Vanavond op tv: Zelensky speecht voor Kamer • Interview met de NAVO-baas

Oekraïense president vraagt meer hulp

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft via een videoverbinding een toespraak gegeven voor de Tweede Kamer over de Russische invasie. Hij trok een vergelijking met de Tachtigjarige Oorlog en het bombardement op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Ook verwees hij naar de ramp met de MH17. "Die daad is niet te vergeven."

In de speech vroeg Zelensky Nederland om extra wapens en om de handel met Rusland te stoppen. Wat doet de politiek met die oproep? We bespreken het met politiek verslaggever Arjan Noorlander.