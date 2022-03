Zelensky tegen Kamer: stop alle handel met Rusland en geef ons meer wapens

Nederland moet alle handel met Rusland stoppen en ook bereid zijn tot een boycot van Russisch gas. Dat heeft de Oekraïense president Zelensky gezegd tegen de Tweede Kamer. Hij sprak de politici toe via een videoverbinding.

Hij wees erop dat Nederland door Russisch gas te kopen miljarden bijdraagt aan de oorlog die door Poetin gevoerd wordt. "Er zijn sterkere sancties nodig, zodat Rusland geen kans heeft de oorlog verder in Europa te voeren."

Ook riep Zelensky de Nederlandse regering op om meer wapens te leveren aan Oekraïne, boven op de middelen die al gestuurd zijn. "Jullie zijn leiders in de steun aan ons, maar we hebben meer wapens nodig om de bezetter te verjagen."

MH17

In zijn speech verwees de Oekraïense president naar verschillende gebeurtenissen in het Nederlandse verleden, zoals het bombardement op Rotterdam in 1940 en het neerhalen van vlucht MH17 boven het oosten van Oekraïne. "Die daad is niet te vergeven. Degenen die de bevelen hebben gegeven moeten ter verantwoording worden geroepen."

Zelensky verwees ook naar 1 april 1572, toen de watergeuzen de Spanjaarden verdreven uit Den Briel. "Morgen herdenken jullie de verdrijving van de tirannie, 450 jaar geleden. De tolerantie en verscheidenheid in Europa die daardoor ontstaan is, wordt nu aangevallen."

Zelensky haalde de Tweede Wereldoorlog aan: