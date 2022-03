Alcaraz wordt geen nieuwe Nadal, maar is wel tennisser van een uniek soort

Carlos Alcaraz wordt gezien als de nieuwe Rafael Nadal. En Rafael Nadal herkent in Carlos Alcaraz een jonge versie van zichzelf. Het tennis heeft zijn nieuwe wonderkind, dat nu al met de grote mannen meedoet. Want Carlos Alcaraz Garfia is pas 18 jaar, met afstand de jongste speler tussen de mondiale toppers. Door zijn halvefinaleplaats op het masterstoernooi in Indian Wells deze maand en nu zijn kwartfinaleplaats in Miami schiet de Spanjaard omhoog op de wereldranglijst (vijftiende). De toptien lonkt. En dan maar de beste van de wereld proberen te worden. Nadal onder de indruk "Ik heb geen twijfels dat hij geweldig zal worden. Hij is het al", liet Nadal zich ontvallen, nadat hij in de halve finales in Indian Wells zijn handen vol had gehad aan zijn landgenoot. "Hij heeft alles in zich om de allerbeste te worden. Ik behandel hem nu al als een speler uit de topacht." Rafael Nadal moest in Indian Wells tot het uiterste gaan om Carlos Alcaraz te bedwingen:

Nadal naar finale Indian Wells na driesetter tegen jonge landgenoot Alcaraz - NOS

En niet alleen dat, met zijn aanvallende speelstijl steelt Alcaraz de harten van veel liefhebbers. "Hij kan heel agressief spelen. Maar hij kan ook goed verdedigen, omdat hij supersnel is", herkent Nadal het talent. "Als hij aanvallend speelt, is het moeilijk om hem te stoppen. Omdat de kwaliteit van zijn slagen erg hoog is." Drijvende kracht achter de successen van Alcaraz is Juan Carlos Ferrero, die zich in het geboortejaar van zijn pupil acht weken de beste tennisser van de wereld mocht noemen. Ferrero was tevens de speler die Martin Verkerk van de eindzege op Roland Garros hield, allemaal in het jaar 2003. Eerste stunt als 14-jarige Het was niet moeilijk om het talent van Alcaraz te herkennen. Als 14-jarige deed hij mee aan een futuretoernooi in Murcia, vlakbij zijn ouderlijk huis. Eigenlijk was dat vooral ter voorbereiding op enkele prestigieuze toernooien in het jeugdcircuit. Daar belandde hij via de kwalificaties in het hoofdschema, om daarna de als tweede geplaatste Federico Gaio te verslaan.

Een 16-jarige Carlos Alcaraz in actie tijdens de Rio Open - ANP

Zo had Alcaraz zijn eerste ATP-punten dus al op extreem jonge leeftijd in de tas. Al duurde het nog twee jaar voordat hij zich volledig aansloot bij de senioren. "We hebben altijd geïnvesteerd in zijn tennis en weinig aandacht besteed aan zijn ranking", zegt Ferrero over de samenwerking. "We zijn altijd gericht geweest op het verbeteren van zijn spel en het opdoen van meer ervaring. Door de resultaten stijgt hij dan vanzelf wel." Moeiteloos Op papier loopt Alcaraz in zijn ontwikkeling achter op zijn grote voorbeeld Nadal, maar door de coronastop van twee jaar geleden geven de posities op de ATP-ranking de verhoudingen ook niet helemaal goed weer. In het nadeel van Alcaraz. Belangrijker volgens Ferrero, is dat hij zich al moeiteloos staande houdt tegen de gevestigde namen uit de toptien. "Hij kan al echt met ze concurreren en ze zo nu en dan zelfs verslaan, zoals Stefanos Tsitsipas (deze week in Miami) en Matteo Berrettini (in februari in Rio de Janeiro)", memoreert Ferrero. "Hij heeft de laatste tijd alle verwachtingen overtroffen en laten zien dat hij op een zeer hoog niveau kan pieken. En dat moet hij vasthouden."

Coach Juan Carlos Ferrero maakt een dolletje met Carlos Alcaraz op de baan - ANP

Waar Alcaraz in zijn jonge jaren nog wat grillig was, wordt hij met hulp van psycholoog Isabel Balaguer steeds constanter op de baan. Ferrero: "Hij is mentaal erg sterk, maar hij moet nog veel leren. Hij wil de dingen op zijn eigen manier doen en tot nu toe gaat het echt heel goed. Van druk lijkt hij weinig last te hebben. Het dragen van de last van een vergelijking met een speler als Rafa is natuurlijk moeilijk voor een jonge speler." Voorkeur voor Wimbledon Waar Nadal te boek staat als de gravelkoning, is het opvallend dat Alcaraz juist het grastoernooi van Wimbledon als zijn favoriete evenement bestempelt. Ook al kan hij zoals het een echte Spanjaard betaamt uitstekend uit de voeten op het gemalen baksteen. En het gravelseizoen staat weer voor de deur, met traditiegetrouw in mei het toernooi van Roland Garros. Dat schept extra verwachtingen rond Alcaraz. "Ik denk dat de variatie die ik in het spel kan brengen mijn grote kracht is", bekijkt Alcaraz zijn ontwikkeling. "En ik merk dat ik klaar ben nieuwe stappen te maken in mijn carrière. Ik voel me goed en ik geloof in mezelf."

Rafael Nadal en Carlos Alcaraz, hun ontwikkelingen met elkaar vergeleken - NOS

Waar Nadal op zijn weg naar de eerste plaats lang werd gedwarsboomd door een ongenaakbare Roger Federer, liggen de verhoudingen tussen Alcaraz en generatiegenoten anders. Hij kan zonder twijfel die nieuwe nummer één worden, zijn kenners het erover eens. Nog veel sneller dan Federer, Nadal (beiden 22 op dat moment) of Novak Djokovic (24). En niemand die hem er nog op betrapt heeft dat hij door zijn nieuwe status naast zijn schoenen is gaan lopen. Deze tiener kan heel wat tennisrecords gaan breken, al heeft Nadal de lat erg hoog voor hem gelegd met dertien eindzeges op Roland Garros. "Ik weet dat er in de geschiedenis nooit meer iemand zal zijn zoals Rafa", voorspelt Alcaraz. En leuk om te horen, maar van hem hoeft die vergelijking niet meer. "Ik ben Carlos."