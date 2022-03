Britse rechters in Hongkong weg uit protest tegen veiligheidswet

Twee Britse rechters geven uit protest tegen de aangescherpte veiligheidswet in Hongkong hun zetel op in het Hooggerechtshof daar. Ze zeggen dat ze niet willen dat hun aanwezigheid wordt gebruikt om ondemocratische maatregelen te legitimeren.

Het hoogste hof van de metropool heeft veertien leden: vier uit Hongkong zelf, de rest uit andere delen van het Britse Gemenebest. Deze opzet is afgesproken toen de voormalige Britse kroonkolonie in 1997 werd teruggegeven aan China. Dat moest garanderen dat de rechtsstaat ook onder Chinees bestuur zou blijven voortbestaan.

De hoogste rechter, Robert Reed en zijn tweede man Patrick Hodge vinden dat de aangescherpte veiligheidswet die na protesten in 2020 werd ingevoerd de garanties ondermijnt. Peking heeft volgens critici de wet gebruikt om oppositie in Hongkong onmogelijk te maken: veel dissidenten zijn opgesloten of gevlucht, burgerrechtenorganisaties zijn opgedoekt en de pers gebreideld.

"Ik wil niet de indruk wekken dat ik een regering steun die politieke vrijheden en de vrijheid van meningsuiting uitholt", legt Reed uit in een verklaring. Hij legde met Hodge zijn werk gisteren per direct neer.

Kantelpunt

De Britse minister van Buitenlandse Zaken steunt de rechters. "Vrijheid en democratie zijn in Hongkong systematisch ontmanteld. Sinds deze wet is ingevoerd, hebben de autoriteiten vrijheid van meningsuiting, de vrije pers en het recht van samenkomst beperkt."

"We zijn op een kantelpunt gekomen. Als de Britse rechters nu aanblijven, legitimeren we onderdrukking."

Vier andere overzeese rechters in het Hooggerechtshof, uit Canada en Australië, blijven aan. Een van hen zegt dat de rechterlijke macht in Hongkong nog altijd onafhankelijk is en "misschien wel het laatste bastion van democratie" in Hongkong. De overige rechters van het hof, allen Brits, hebben zich nog niet uitgelaten over het vertrek van hun collega's.

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, zegt dat de rechters politiek onder druk zijn gezet en spreekt van politieke manipulatie. Ze zegt verder het besluit van Reed en Hodge te betreuren.