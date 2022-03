Ruud verrast in Miami en schakelt ATP Finals-winnaar Zverev uit

Casper Ruud heeft voor een grote verrassing gezorgd door Alexander Zverev te verslaan in de kwartfinales van het masterstoernooi in Miami. De Noorse nummer acht van de wereld was in drie sets te sterk voor Zverev, de Duitse mondiale nummer vier: 6-3, 1-6, 6-3.

Het was voor de 23-jarige Ruud zijn grootste overwinning in zijn carrière. Hij speelde twee keer eerder tegen Zverev, maar wist in die wedstrijden niet één set te winnen. Zverev won in november de ATP Finals, het prestigieuze eindejaarstoernooi en werd in augustus olympisch kampioen op de tennisbaan in Peking.