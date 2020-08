Van de Beek heeft gekozen: nieuwe club wordt Manchester United

Donny van de Beek is eruit: hij vervolgt zijn loopbaan bij Manchester United. De 23-jarige middenvelder tekent voor vijf jaar bij de Engelse grootmacht.

De keuze van Van de Beek viel dit weekend op de Red Devils. Er is een mondeling akkoord en de clubs zijn het in grote lijnen eens over een transfersom. Het zou gaan om een bedrag tussen de 40 en 50 miljoen euro. De verwachting is dat de transfer snel wordt afgerond.

Ook Real en Barcelona werden genoemd

Over belangstelling had Van de Beek niet te klagen. Veel clubs werden de laatste maanden met hem in verband gebracht. Real Madrid leek lang de nieuwe werkgever van de Ajacied te worden en onlangs werd hij ook gekoppeld aan FC Barcelona. Van de Beek doorliep de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2015 zijn officiële debuut in het eerste.

Vanwege de aanstaande transfer werd Van de Beek zaterdag buiten de selectie gehouden voor de oefenwedstrijd van Ajax tegen Eintracht Frankfurt. Hij meldt zich maandag gewoon bij de selectie van Oranje.