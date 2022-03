WK-ticket voor Mexico is binnen, ook Amerikaanse voetballers zeker van deelname

De Verenigde Staten verloren in San José met 2-0 van Costa Rica, maar op basis van een beter doelsaldo hield het de tegenstander onder zich in de poule. De Amerikanen mochten met zes doelpunten verschil verliezen.

Ajacied Edson Álvarez en PSV-middenvelder Érick Gutiérrez hebben zich met Mexico geplaatst voor het WK voetbal in Qatar. Net als de Verenigde Staten stelde Mexico op de laatste speeldag in de kwalificatie het ticket voor Qatar veilig.

Veel spelers kregen rust. Luca de la Torre, middenvelder van Heracles Almelo, viel na rust in. De Verenigde Staten eindigen achter Canada en Mexico als derde in de kwalificatiegroep. Nummer vier Costa Rica speelt in juni een play-offwedstrijd met Nieuw-Zeeland voor het laatste WK-ticket.

Canada was al zeker van het WK. Na het feest van afgelopen weekend werd met 1-0 verloren bij Panama, maar ondanks de nederlaag eindigt Canada bovenaan in de groep.

Nog drie tickets

Deze vrijdag vindt in Qatar de loting plaats voor het WK. Het deelnemersveld is nog niet compleet: 29 van de 32 deelnemers zijn bekend. Uit Europa komt er nog één land bij (Wales, Schotland of Oekraïne) en in juni zijn er twee intercontinentale play-offs.

Nederland is er voor het eerst sinds 2014 weer bij op een WK. Desondanks moet bondscoach Louis van Gaal de loting aan zich voorbij laten gaan. Zijn PCR-test was nog positief. Assistent-trainer Danny Blind neemt zijn plaats in.