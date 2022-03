NS-topvrouw Marjan Rintel nieuwe president-directeur KLM

De raad van commissarissen van KLM heeft de huidige NS-president-directeur Marjan Rintel voorgedragen als nieuwe president-directeur van de luchtvaartmaatschappij. Dat heeft KLM bekendgemaakt. De huidige hoogste baas bij KLM, Pieter Elbers vertrekt uiterlijk in juli, dat is een klein jaar voor zijn huidige termijn formeel afloopt.

Gisteren bleek al dat het ofwel Marjan Rintel zou worden, ofwel Pieter Bootsma, die momenteel bij Air France-KLM werkt. Uit bronnen bleek gisteren dat de voorkeur zou uitgaan naar Rintel. Nu bevestigt het bedrijf dat ook.

De ondernemingsraad is tegen de benoeming omdat ze niet van te voren geraadpleegd zijn, bleek gisteren. Op deze officiële benoeming heeft de OR nog niet gereageerd. Later vanochtend komt de OR met een reactie.

Loyaliteit

Marjan Rintel werkt sinds 2014 bij de NS, en is sinds oktober 2020 daar de hoogste baas. Voordat ze naar de NS ging werkte ze 15 jaar bij KLM en Air France-KLM, onder meer in de operatie, sales en marketing.

Vakbond De Unie is kritisch op de benoeming. "Mijn leden zijn niet onverdeeld enthousiast over deze kandidaat", zegt Reinier Castelein van vakbond De Unie. De precieze bezwaren wil hij niet delen. "Wat ik bijzonder vind is dat we meer vrouwen aan de top willen, maar dat er nu een weggehaald wordt bij de NS. Er komen door deze stap niet meer topvrouwen bij. "

Daarnaast valt Castelein over het besluit van Rintel om de NS te verlaten. "Ze gaat op een enorm cruciaal moment weg. De NS staat voor enorme uitdagingen, is zwaar geraakt door de coronacrisis. Het is bijzonder dat ze in crisistijd het bedrijf verlaat en aan haar eigen carrière werkt. Ik stel daar loyaliteitsvragen bij."

Formele stappen

Minister Kaag van Financiën feliciteert samen met de minister van Infrastructuur en Waterstaat Marjan Rintel met de voordracht. "We zijn haar zeer erkentelijk voor de belangrijke rol die zij heeft gespeeld bij de NS, zeker in de moeilijke tijd van corona", zeggen ze in een verklaring. Ze bedanken Pieter Elbers voor zijn inzet voor KLM de afgelopen jaren.

De aandeelhouders hebben het laatste woord over de benoeming. Ook is de Ondernemingsraad inmiddels formeel om advies gevraagd.

Als de aandeelhouders instemmen en eventuele bezwaren van de Ondernemingsraad aan de kant worden geschoven, begint Rintel op 1 juli. Haar voorganger Pieter Elbers legt uiterlijk per die datum zijn taken neer. Zijn termijn liep formeel in mei 2023 af.