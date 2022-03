Onderzoek McDonald's na schietpartij nog volop bezig, schutter voortvluchtig

Een dag na de schietpartij bij de McDonald's in Zwolle is het politieonderzoek nog in volle gang. De dader of daders zijn nog niet opgepakt en bij het fastfoodrestaurant doen agenten onderzoek.

Op sommige tafels staat nog eten van de mensen die gisteren in alle haast het restaurant verlieten. Het gebied eromheen is afgezet met hekken met zwart zeil.

Rond 18.00 uur gisteravond kreeg de politie melding van een schietincident bij de McDonald's in Zwolle-Noord. Twee mannen van 57 en 62 jaar waren neergeschoten. Een van hen overleed direct, de ander overleed later ook aan zijn verwondingen.

Slachtoffers waren broers

Volgens RTV Oost en De Stentor gaat het om de broers Hüseyin en Ali Torunlar. Ze runden in de loop der jaren restaurants en andere ondernemingen in en rondom Zwolle. Een politiewoordvoerder wil de identiteit van de slachtoffers niet bevestigen. "De politie doet geen mededelingen over namen van de overledenen en hun relatie tot elkaar."

Volgens RTV Oost was de schutter al een uur in het restaurant voor de schietpartij. Ooggetuigen melden dat de dader eten bestelde en aan een tafel ging zitten. Later opende hij het vuur op de twee slachtoffers. Zij zaten naast hem te eten.

De schutter heeft volgens getuigen zijn hele magazijn leeggeschoten. De knallen waren ook buiten te horen, bijvoorbeeld door gasten van de McDrive. Er zijn geen andere gewonden. "Het had heel anders kunnen aflopen. Het is een kleine ruimte en kogels kunnen alle kanten op ketsen, maar gelukkig zijn er geen andere gewonden", zegt de woordvoerder van de politie.

Verschrikkelijke gebeurtenis

Tijdens de schietpartij waren er volgens RTV Oost zo'n honderd gasten in de McDonald's, onder wie veel kinderen. Er ontstond grote paniek. Iedereen probeerde tegelijk te vluchten.

"We zijn met z'n allen nog in shock over wat ons is overkomen. Heel veel mensen zijn er getuige van geweest. Gezinnen, jonge kinderen. Het is een verschrikkelijke gebeurtenis", zegt burgemeester Peter Snijders in het NOS Radio 1 Journaal.

Voor de gasten en medewerkers is slachtofferhulp beschikbaar, maar de politie heeft nog niet iedereen gesproken. De politie hoopt dat mensen die na de schietpartij zijn gevlucht, zich alsnog melden. "Je ziet dat mensen in blinde paniek het pand hebben verlaten", zegt de woordvoerder van de politie. "We willen ze graag spreken, de achtergelaten spullen teruggeven en slachtofferhulp aanbieden."

Buurtbewoners zijn geschrokken. "Ik zag alleen maar huilende kinderen en mensen rennen. Ik vind het belachelijk. Waarom de Mac? Er zitten kinderen bij", zegt een vrouw die aan de overkant van het restaurant woont. "Doe normaal. Waar gaan we naartoe?"

"Ik vind het verschrikkelijk dat het gebeurt. Kinderen in de buurt. Ik snap niet waar mensen dit vandaan halen", zegt een man.

Aanvullende maatregelen

Burgemeester Snijders laat weten dat er vandaag met de eigenaren van het restaurant, de politie en de GGD gekeken wordt naar wat er nodig is voor de medewerkers, de gasten, de omgeving en de familie van de slachtoffers. Ze praten ook over eventuele aanvullende maatregelen. Wat voor maatregelen dat dan zijn, is niet duidelijk.

De politie is nog altijd op zoek naar de schutter en eventuele handlangers. Alle informatie kan helpen. Bewoners in de buurt van de McDonald's wordt gevraagd om dashcambeelden en beelden van videodeurbellen te bekijken en als daar iets op te zien is, contact op te nemen met de politie.

De politie hoopt in de loop van de dag nieuwe informatie te kunnen geven over de zaak.

Team is diep aangeslagen

Ook de McDonald's heeft gereageerd op wat er is gebeurd. "Allereerst wil ik aangeven dat ons medeleven uitgaat naar de nabestaanden van de slachtoffers, de gasten en de medewerkers. Onze eerste aandacht gaat naar onze medewerkers. Het team is vanzelfsprekend diep aangeslagen. Nazorg voor hen en het hele team staat centraal. Naast slachtofferhulp van de politie bieden wij ook alle nazorg aan medewerkers en komt het team samen."

Verder laat het restaurant weten dat het aan de politie is om te beslissen wanneer het restaurant weer open kan.