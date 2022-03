Nog veel onduidelijk over schietpartij in McDonald's Zwolle

De mannen van 57 en 62 jaar die gisteren omkwamen bij een schietpartij bij de McDonald's in Zwolle, waren broers. Dat laten bronnen weten aan RTV Oost en De Stentor. Hüseyin en Ali Torunlar runden in de loop der jaren restaurants en andere ondernemingen in en rondom de stad.

De mannen werden rond etenstijd doodgeschoten in het fastfoodrestaurant. Volgens RTV Oost was de schutter al een uur in het restaurant voor de schietpartij. Ooggetuigen melden dat de schutter rond 18.00 uur de zaak in Zwolle-Noord binnen liep en eten bestelde. Daarna ging hij zitten aan een tafeltje.

Toen de dader het vuur opende op twee mannen die naast hem zaten te eten, ontstond er grote paniek onder bezoekers. Ze probeerden allemaal tegelijk naar buiten probeerden te vluchten. De schutter heeft volgens getuigen zijn hele magazijn leeggeschoten. De knallen waren ook buiten te horen, bijvoorbeeld door gasten van de McDrive.

Toen de politie aankwam, was een van de slachtoffers al overleden. Personeel en agenten hebben nog geprobeerd om de andere man te reanimeren, maar ook hij is in het restaurant overleden.

Zo'n honderd gasten

Omdat het rond etenstijd was, waren er veel mensen in het restaurant, zowel volwassenen als kinderen. Volgens RTV Oost waren er ongeveer honderd gasten. Voor hen is slachtofferhulp beschikbaar.

Na de schietpartij werd er onder meer met een helikopter gezocht naar de dader, maar de politie heeft voor zover bekend nog niemand aangehouden. Het is onduidelijk of er sprake was van één of meerdere verdachten.

Getuigen is gevraagd zich te melden. Veel mensen die in het restaurant aan het eten waren tijdens de schietpartij, zijn direct gevlucht. De politie hoopt ze alsnog te kunnen spreken om hun verklaringen op te nemen en om hulp aan te bieden.

Zwarte schermen

Na de schietpartij werd de omgeving van het restaurant, dat normaal pas in de loop van de nacht helemaal dichtgaat, met zwarte schermen afgesloten. Mensen werden opgeroepen om weg te blijven, zodat de politie onderzoek kon doen.

Het is niet bekend of de McDonald's vandaag weer opengaat.