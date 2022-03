Swiatek heeft weinig moeite met Kvitová en boekt vijftiende overwinning op rij

Iga Swiatek heeft de halve finales bereikt van het WTA-toernooi in het Amerikaanse Miami. De Poolse tennisster, de nieuwe nummer één van de wereld, had weinig moeite met Petra Kvitová en won in twee sets: 6-3, 6-3. Daardoor is ze nu vijftien wedstrijden op rij ongeslagen.

De 20-jarige Swiatek won dit seizoen al het toernooi in Qatar en in Indian Wells. "Ik gebruik het vertrouwen dat ik sinds mijn eerste partij in Qatar heb opgebouwd", aldus Swiatek, die voor het laatst dit jaar verloor in de halve finales van de Australian Open.