Snelweg bezaaid met slachtafval na ongeluk bij Arnhem

Een ongeluk met een vrachtwagen vol slachtafval heeft tot een grote ravage geleid op knooppunt Waterberg bij Arnhem. De vracht belandde op de snelweg toen het voertuig kantelde.

De chauffeur was rond 02.45 uur van Apeldoorn onderweg naar Utrecht toen het misging op de plek waar de A50 en de A12 samenkomen. De vrachtwagen schoot door de vangrail heen en kwam op zijn kop terecht.

Bij het ongeluk raakt de chauffeur beklemd in zijn cabine. Nadat de brandweer hem had bevrijd, is hij zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Omroep Gelderland.

Het verkeer had veel hinder van het ongeluk, omdat het slachtafval moest worden opgeruimd, de vrachtwagens weggetakeld en de vangrail hersteld. De werkzaamheden zullen naar verwachting nog tot 14.00 uur duren. Rond 07.00 uur had het verkeer er rond het knooppunt in beide richtingen een vertraging van een half uur.