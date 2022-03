Drukste ochtendspits van het jaar door sneeuwval

In het midden en oosten van het land valt vanmorgen sneeuw. Het winterse weer heeft geleid tot de drukste ochtendspits van het jaar.

Rond 08.30 uur stonden er zo'n 140 files met een totale lengte van ruim 800 kilometer, meldt de ANWB. Volgens een woordvoerder zijn er geen ongelukken gebeurd die direct veroorzaakt zijn door het winterweer. De files staan volgens hem op de gebruikelijke plekken. "Alleen ze zijn nu langer dan normaal omdat mensen extra voorzichtig zijn."

Bij knooppunt Waterberg bij Arnhem kwam een vrachtwagen met slachtafval op de kop terecht.

Het KNMI heeft vanaf de middag en de avond voor bijna heel Nederland code geel afgegeven vanwege de sneeuwval. Door de winterse buien bestaat de kans dat wegen glad worden. Later in de middag en in de avond daalt de temperatuur naar het vriespunt, verwacht het KNMI.

Op sommige plekken bleef de sneeuw liggen: