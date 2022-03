Wekdienst 31/3: Zelensky spreekt de Tweede Kamer toe • Winterweer in Nederland

Goedemorgen! De Oekraïense president Zelensky spreekt via een videoverbinding de Tweede Kamer toe. En in heel het land kan een laag sneeuw vallen.

Academy start tuchtprocedure tegen Will Smith na Oscar-klap : de organisatie achter de toekenning van de Oscars begint een tuchtprocedure tegen Will Smith vanwege de klap die hij uitdeelde aan Chris Rock bij de uitreiking van dit jaar. Hij zou de gedragscode van de organisatie hebben geschonden.

En dan nog even dit:

In het stadhuis van Hengelo heeft een groep antikrakers gedemonstreerd omdat ze boos zijn dat ze plaats moeten maken voor Oekraïense vluchtelingen. De antikrakers zitten daar niet op te wachten, zeiden ze tegen Hart van Nederland. Ze mochten in eerste instantie tot november in hun woning mogen blijven, maar met de komst van de Oekraïners is een noodsituatie ontstaan, zegt de eigenaar van het pand.