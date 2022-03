Hiddink: 'Van Nistelrooij aimabele man, maar hij kan ook harde beslissingen nemen'

De keuze voor Ruud van Nistelrooij als nieuwe hoofdcoach van PSV is een mooie en verstandige keuze. Dat vindt Guus Hiddink, voormalig trainer van de club uit Eindhoven. "Ruud heeft een enorme carrière gemaakt als speler, in Engeland, Spanje en Duitsland. En hij heeft vervolgens ook bewust geïnvesteerd in zijn trainerscarrière. Daarom is het heel mooi dat hij nu PSV-trainer is geworden", aldus Hiddink. Hiddink was daar zelf niet actief bij betrokken, ook al wordt hij geregeld klankbord van PSV genoemd. "Dat woord is iets te prominent in de pers gekomen. Ik praat af en toe met directieleden John de Jong en Toon Gerbrands, ook de afgelopen maanden. Dan ga je een beetje filosoferen over wie Roger Schmidt moet opvolgen. En dan komen er allemaal namen naar voren, waaronder die van Van Nistelrooij." Eerste stappen onder Hiddink Van Nistelrooij zette in 2014 zijn eerste schreden in het trainersvak onder de vleugels van Hiddink. Twee jaar nadat hij was gestopt als voetballer, haalde toenmalig bondscoach Hiddink hem als assistent bij het Nederlands elftal.

Bondscoach Guus Hiddink en assistent Ruud van Nistelrooij tijdens een training van het Nederlands elftal in 2015 - ANP

"Toen moest Ruud nog zijn Pro-License halen, zijn laatste trainersdiploma. Daar zat hij eerlijk gezegd een beetje tegenaan te hikken", weet Hiddink nog. "Ik zei: dat moet je nu meteen doen, je zit nu in de flow van de studie. Je kan later wel kijken of je er al dan niet iets mee kunt doen." En zo geschiedde. Na een weinig succesvolle Oranje-periode ging Van Nistelrooij vanaf 2016 in Eindhoven meters maken in de jeugd. "Hij heeft het uitstekend gedaan met onder-19 bij PSV en hij zit nu een poosje bij Jong PSV (de nummer elf van de eerste divisie). Hij had vervolgens eerst wat twijfel, maar hij voelt zich nu rijp om het met het eerste van PSV te doen", aldus Hiddink. Aimabele man Wat voor type trainer wordt Van Nistelrooij bij PSV? "Het is een heel aimabele man, hij praat mooi en brengt de dingen verstandig naar voren", zegt Hiddink. "Maar hij weet wel wat het voetbal brengt en ik denk dat hij ook harde en gedurfde beslissingen durft te nemen. Want je hebt altijd met mensen te maken en je moet soms echt vervelende beslissingen nemen."

Van Nistelrooij neemt na dit seizoen het stokje over van Schmidt en tekent een contract tot medio 2025. Eerder weigerde hij die functie, omdat hij zich verder wilde ontwikkelen bij Jong PSV. Na een gesprek met de nieuwe algemeen directeur Marcel Brands veranderde hij echter van gedachte. Fred Rutten wordt assistent van Van Nistelrooij, net als André Ooijer (die behoudt zijn functie) en Javier Rabanal, die overkomt van Willem II.