Casino's, hotels en neonlichten: vanaf 2023 Formule 1-race in Las Vegas

De Formule 1-kalender wordt volgend seizoen uitgebreid met een derde race in de Verenigde Staten. De fameuze strip in Las Vegas met zijn vele casino's en hotels zal in 2023 na Miami en Austin de derde locatie zijn waar in Amerika geracet zal worden. Het nog aan te leggen circuit zal 6,12 kilometer lang zijn. Coureurs kunnen er topsnelheden bereiken van meer dan 340 kilometer per uur. In totaal zullen er 50 rondes gereden worden in Las Vegas. Race op zaterdag Een exacte datum voor de race is nog niet bekendgemaakt, wel is het zeker dat de grand prix op een zaterdagavond in november zal zijn. Aannemelijk is dat er voor het weekend aansluitend op Thanksgiving is gekozen. De Noord-Amerikaanse feestdag valt volgend jaar op donderdag 23 november. In onderstaande foto is te zien hoe het circuit zal worden opgebouwd.

De baan in Las Vegas - F1

Volgens Formule 1-verslaggever Louis Dekker is het geen gek idee dat de organisatie van de autosport bij Las Vegas is uitgekomen. "De twee zijn op papier een 'match made in heaven'. Formule 1 is weliswaar topsport, maar wel een sport die de entertainmentwaarde wil verhogen. Gokken op de winnaar was de afgelopen seizoenen geen erg moeilijke klus, dus wat dat betreft past Las Vegas uitstekend in het toekomstplaatje." Drive to Survive Volgens Dekker heeft de Netflix-serie 'Drive to Survive' een belangrijke rol gespeeld in het besluit om nog een race in de Verenigde Staten op de kalender te zetten. De documentairereeks schetst een flitsend gemonteerd beeld van de koningsklasse en dat heeft een positieve uitwerking aan de andere kant van de oceaan. "Decennialang lukte het niet om voet aan de grond te krijgen in het land waar autosportpassie vooral hoort bij IndyCar en Nascar. De Amerikanen vonden er weinig aan, Formule 1. Maar in Texas zat het vorig jaar stampvol fans."

Max Verstappen reed voor volgepakte tribunes tijdens de grand prix in Texas vorig jaar - AFP