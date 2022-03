Academy start tuchtprocedure tegen Will Smith na Oscar-klap

"Deze gebeurtenissen hadden we niet kunnen voorzien", zegt de organisatie. "We willen duidelijk maken dat meneer Smith is verzocht om te vertrekken, maar hij weigerde. We willen ook erkennen dat wij ook op een andere manier hadden kunnen reageren op de situatie."

'Schokkende gebeurtenis'

De Academy noemt Smiths acties "een schokkende en traumatiserende gebeurtenis, zowel voor de aanwezigen in de zaal als de tv-kijkers". De organisatie biedt excuses aan aan Chris Rock en prijst hem voor zijn veerkracht na de klap. Ook aan de aanwezigen en kijkers worden excuses aangeboden.

Will Smith heeft een dag na het incident zijn excuses aangeboden aan Rock, de Academy en de kijkers. "Ik ging over de schreef en ik zat verkeerd."