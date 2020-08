Alaphilippe blijft Hirschi nipt voor in tweede etappe en verovert het geel

Alaphilippe blijft Hirschi en Yates voor en pakt gele trui - NOS

Julian Alaphilippe heeft de tweede etappe van de Tour de France op zijn naam geschreven. De Fransman nam daarmee de gele trui over van Alexander Kristoff, de etappewinnaar van zaterdag. De Noorse sprinter moest op de tweede beklimming van de dag definitief lossen. Alaphilippe was de snelste van een kopgroep van drie. Hij won de sprint in Nice van Adam Yates en Marc Hirschi en mag net als vorig jaar de gele trui aantrekken. Toen reed de Fransman uiteindelijk veertien dagen in het geel, maar moest hij met nog drie etappes te gaan de leiding in het algemeen klassement afstaan aan de latere winnaar Egan Bernal.

Het is voor de 28-jarige Alaphilippe al zijn vijfde ritzege in de Tour. In 2018 zette hij twee etappes op zijn naam en in 2019 herhaalde de klimmer dat kunstje. Alaphilippe is bezig aan zijn vierde Ronde van Frankrijk. De favorieten voor het geel in Parijs hielden hun kruit nog droog in de eerste bergetappe. Geen van de klassementsrenners waagde een poging weg te rijden bij de concurrentie.

Met nog 173 man in koers (John Degenkolb, Rafael Valls en Philippe Gilbert gingen niet meer van start) vertrok het peloton voor de tweede dag op rij uit Nice. Ook de finish lag opnieuw in de Zuid-Franse stad. Al op de tweede dag van de Tour kregen de renners te maken met een aantal serieuze beklimmingen. Op het menu stonden namelijk een col van de tweede en twee van de eerste categorie. Vanuit de start probeerden tal van renners zich los te maken van het peloton. Met de eerste tussensprint in het vooruitzicht meldde onder anderen Peter Sagan zich vooraan, die ongetwijfeld zijn zinnen heeft gezet op het puntenklassement. Vorig jaar bracht de Slowaak voor de zevende keer de groene trui naar Parijs, waardoor hij recordhouder is.

Peter Sagan in de kopgroep tijdens de tweede etappe - AFP

Het was de 23ste keer dat Sagan in een Tourvlucht zat. Hij won zo'n etappe nooit, maar verdiende wel altijd punten voor zijn felbegeerde groene trui. Samen met Sagan kozen Lukas Pöstlberger (Bora), Benoît Cosnefroy (AG2R), Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep), Toms Skujins (Trek), Anthony Perez (Cofidis) en Michael Gogl (NTT) voor de aanval. Bolletjestrui Op de eerste berg demarreerde Cosnefroy uit de kopgroep. De Fransman kwam als eerste boven op de Col de la Colmiane. Hij moest op de Col de Turini al snel lossen, maar knokte zich weer terug en kwam achter Perez als tweede boven. Daardoor kwamen Cosnefroy en Perez allebei op achttien bergpunten. Op de Col d'Èze waren de koplopers al ingelopen en pakten ze geen punten meer voor het bergklassement. De daguitslag moest daarom de doorslag geven. Daarin eindigde Cosnefroy voor Perez, waardoor de Fransman morgen in de bolletjestrui mag rijden. Geletruidrager Kristoff moest op de Col de Turini definitief het peloton laten gaan. De Noor had ruim drie minuten achterstand op de top van de berg en in het vervolg van de etappe lukte het hem niet meer om terug te komen.

Geletruidrager Kristoff moet in de tweede etappe op de Col de Turini lossen - NOS

Op de laatste klim van de dag, de Col d'Èze, bleef het peloton, onder leiding van Jumbo-Visma, bij elkaar. Nicolas Roche kwam als eerste boven op de col van de tweede categorie, voor Robert Gesink en Marc Hirschi. Alaphilippe ging er op dertien kilometer voor de finish vandoor. Hirschi kon volgen en sloot even later aan bij de Fransman. Adam Yates, die voor de Tour had aangekondigd voor ritzeges te gaan in plaats van een goede notering in het algemeen klassement, ging in de tegenaanval en voegde zich snel bij de koplopers. De drie bleven het jagende peloton net voor in de straten van Nice. In de sprint bleef Alaphilippe Tourdebutant Hirschi nipt voor. Yates finishte als derde.