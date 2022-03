FIFA grijpt in: vanaf 1 juli mogen voetbalclubs acht spelers huren en verhuren

De regels moeten voorkomen dat clubs onbeperkt spelers kopen en elders stallen in de hoop dat ze meer waard worden. Een voorbeeld hiervan is de constructie tussen Chelsea en Vitesse. De Arnhemmers huurden jarenlang spelers van Chelsea om ze in de etalage te zetten voor de Londenaren.

Chelsea kocht zoveel spelers dat de meesten nooit het eerste elftal hebben gehaald, maar wel jarenlang onder contract stonden.

Er is nog wel een uitzondering gemaakt door de FIFA. Voetballers tot en met 21 jaar en zelfopgeleide spelers vallen buiten de regels en mogen onbeperkt worden gehuurd en verhuurd.