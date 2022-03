Leidse basketballers geven in historisch duel voorsprong in slotkwart weg

De FIBA Europe Cup is het vierde internationale basketbaltoernooi in Europa, na de EuroLeague, de EuroCup en de Basketball Champions League. In de groepsfase was Bahcesehir al twee keer te sterk voor de Nederlanders. Maar Leiden is in de loop van het seizoen gegroeid en bood de Turkse topclub uitstekend tegenstand.

Jamayro de Windt en Jhonathan Dunn waren topscorers bij Leiden met 17 punten en 3 rebounds. Aan Turkse kant was Oguz Savas met 16 punten en 6 rebounds het trefzekerst.

Underdogpositie

Aanvoerder Marijn Ververs van ZZ Leiden had "een zure nasmaak" door de nederlaag, maar was over grote lijnen tevreden over het spel: "De eerste helft speelden we echt goed, we lieten de bal gaan en onze schoten vielen ook goed. In de tweede helft gingen we wat statischer spelen en gaven we een paar keer dom de bal weg."

"Op dit niveau moet je veertig minuten lang geconcentreerd spelen en kun je je geen dom balverlies veroorloven. En dat zie je vandaag, dat maakt het verschil", aldus Ververs.

De aanvoerder is nog wel optimistisch over de return in Istanbul: "We zijn een goed team en hebben in de underdogpositie al het hele seizoen goed gespeeld. Ook vandaag weer, behalve het laatste kwart. Maar ik zie nog wel kansen in de return."