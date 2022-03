Tom Parker (33) van populaire Britse boyband The Wanted overleden

Tom Parker, lid van de populaire Iers-Britse boyband The Wanted, is op 33-jarige leeftijd overleden. De band schrijft op Instagram dat Parker "vredig" stierf in het bijzijn van zijn familie en bandgenoten.

De zanger maakte in oktober 2020 bekend dat hij leed aan een hersentumor die niet te verwijderen was en hem uiteindelijk fataal zou worden. In november vorig jaar meldde Parker dat de tumor "onder controle" was. Eerder deze maand was hij zelfs nog een aantal keren aanwezig bij shows in het kader van de reünietour van The Wanted.

Parker miste wel de start van die tour, omdat hij een behandeling onderging in een privékliniek in Spanje. De afgelopen weken ging zijn situatie volgens Britse media hard achteruit.

Kritiek op behandelingen in VK

Vorig jaar benadrukte Parker dat hij niet wilde dat de diagnose zijn leven bepaalde. "Hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer het je opvreet. En ik wil niet dat het mij opvreet", zei hij tegen de BBC.

Verder zei hij vorig jaar in een podcast dat hij verbaasd was over hoe zijn specifieke tumor (glioblastoom) wordt behandeld in het Verenigd Koninkrijk. Er was een "enorme verbetering" nodig, vond hij. Volgens Parker moeten er meer behandelingsmethoden beschikbaar komen. Daar hoort meer geld bij voor deze behandelingen en ook voor onderzoek. Voor Channel 4 maakte hij vorig jaar de documentaire Inside My Head, die ging over zijn ziekte.

Parker was aanvankelijk lid van een coverband van boyband Take That, tot hij via een geslaagde auditie in 2009 toetrad tot de net opgerichte band The Wanted. De band scoorde in 2010 meteen een nummer 1-hit in het VK met All Time Low. Een jaar later voerde de band opnieuw de Britse hitlijsten aan met Glad You Came. Dat nummer verdiende ook een plek in de Nederlandse Top 40, net als Lightning (2011), Walks Like Rihanna (2013) en Show Me Love (2013).

Een van de grootste hits van The Wanted, Glad You Came: