Meer geld voor boer die eerder stopt vanwege stikstof

Boeren die vrijwillig ophouden met hun veebedrijf krijgen meer geld van de overheid naarmate zij eerder stoppen. Met deze maatregel wil het kabinet het stikstofprobleem versneld oplossen.

Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof maakte eerder al bekend dat zij gedwongen uitkoop van boeren niet kan uitsluiten. Met deze maatregel wil ze het aantrekkelijker maken voor boeren om snel zelf te stoppen, in plaats van af te wachten of zij in de toekomst een hogere prijs voor hun bedrijf krijgen.

Daarnaast gaat de minister strenger kijken naar vergunningen die al zijn afgegeven. Boeren mogen de stikstofruimte die ze met een vergunning hebben gekregen volledig gebruiken. Als ze die ruimte langdurig niet helemaal gebruiken, neemt de overheid die stikstofruimte terug.

Vergunning

Het gaat dan bijvoorbeeld om boeren die een vergunning hebben voor honderd koeien maar er maar tachtig in de stal hebben. Als een deel van de stal lang leeg staat, gaat de niet benutte stikstofruimte naar de overheid. Dat voorkomt dat de boer die stikstofruimte bijvoorbeeld doorverkoopt.

Vrijdag maakt Van der Wal naar verwachting meer details bekend over het stikstofbeleid en over de gebieden die in aanmerking komen voor natuurherstel.