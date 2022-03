Record: 91.553 toeschouwers zien Barça-vrouwen halve finales Champions League halen

In een uitverkocht Camp Nou hebben de voetbalsters van FC Barcelona met een 5-2 zege op Real Madrid de halve finales van de Champions League bereikt. Vorige week won Barcelona de heenwedstrijd al met 3-1. In de halve finales wacht Arsenal of VfL Wolfsburg. Beide ploegen treffen elkaar morgenavond in Duitsland. In Londen werd het vorige week 1-1. Met 91.553 toeschouwers in het stadion was de wedstrijd tussen Barcelona en Real de best bezochte wedstrijd in het vrouwenvoetbal ooit. In 1999 zagen 90.185 toeschouwers hoe de Verenigde Staten wereldkampioen werden door in de finale in Los Angeles van China te winnen.

Net als een week geleden in Madrid kwam de thuisploeg in de achtste minuut op voorsprong. Toen was het Olga Carmona die Real de voorsprong bracht, in Camp Nou deed Mapi León dat voor Barcelona, waar Lieke Martens ontbrak wegens een blessure. De verdedigster slingerde de bal het strafschopgebied in en zag haar voorzet pardoes over Real-keeper Misa Rodríguez in het doel vallen. En ook net als vorige week: de gelijkmaker viel uit een strafschop. Real kwam voor het eerst op de helft van Barcelon, een schot van Carmona kwam tegen de arm van Irene Paredes en de bal ging op de stip. Carmona verzilverde zelf de penalty. Schot van veertig meter Barça bleef daarna veruit de bovenliggende partij, ging met een balbezitpercentage van zeventig procent de rust in, maar zag Real vlak na de thee toch de 1-2 maken. Claudia Zornoza schoot van een meter of veertig over Barça-keeper Sandra Paños heen.

Feest bij de speelsters van FC Barcelona - Getty Images