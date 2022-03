Hollywoodster Bruce Willis stopt met acteren vanwege taalstoornis

Willis, 67 jaar, begon zijn acteercarrière eind jaren 70 in New York in het theater. Na een aantal kleine rollen in films volgde in 1988 zijn grote doorbraak in Die Hard. In die film speelt Willis politieagent John McClane, die zich toevallig in een wolkenkrabber bevindt als het pand wordt aangevallen door terroristen. Hij maakt eigenhandig een einde aan de aanval. De film werd de standaard voor actiefilms en kreeg nog vier vervolgen, met als meest recente deel A Good Day to Die Hard uit 2013.

20th Century Studios plaatste vier jaar geleden de eerste Die Hard-trailer nog eens op YouTube, om te vieren dat de film dertig jaar geleden was uitgebracht: