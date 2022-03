Hiddema, Frentrop weg bij FvD om afwezigheid bij speech Zelensky

Senatoren Theo Hiddema en Paul Frentrop stappen uit de fractie van Forum voor Democratie in de Eerste Kamer. Dat besluit nemen zij vanwege de keuze van de Tweede Kamerfractie om de toespraak van de Oekraïense president Zelensky niet bij te wonen. De Oekraïense leider spreekt morgen de Kamer toe.

Frentrop is nu nog fractievoorzitter van de partij in de Eerste Kamer, Hiddema is fractielid. De twee splitsen zich af en houden dus hun zetel. Hiddema stapte overigens al eerder uit de fractie in de Tweede Kamer.

In een gezamenlijke verklaring van de partij en de twee staat dat de senatoren vinden dat de FvD-fractie wél bij de toespraak hoort te zijn. "Dat zij zich hierop echter besloten hebben af te splitsen, kwam voor de Tweede Kamerfractie als verrassing - en teleurstelling."

Eén FvD-senator over

Hiddema en Frentrop zullen in de Eerste Kamer "blijven samenwerken met de fractie voor Forum voor Democratie", staat verder in de verklaring. Met hun vertrek blijft in de senaat alleen Johan Dessing over.

Dessing laat weten "niet blij te zijn met hun besluit", maar de keuze van de twee wel te respecteren. Ook zegt hij achter het standpunt van de FvD-fractie in de Tweede Kamer te staan. Van zijn vertrek is dan ook geen sprake. "Ik ben gekozen voor Forum en ik blijf Forum trouw. Ik ben Forum in hart en nieren."