Twee mannen (57 en 62) doodgeschoten in McDonald's Zwolle, dader nog niet gepakt

Toen de politie aankwam, was een van de slachtoffers al overleden. Agenten hebben nog geprobeerd om de andere man te reanimeren, maar ook hij is in het restaurant overleden.

Politie zoekt getuigen en beelden

Volgens de politie is nog niet duidelijk of er een of meerdere verdachten zijn. Er is een grootschalig onderzoek opgestart en de omgeving van het restaurant is afgezet.

De politie hoopt nog meer getuigen te spreken. Ook worden mensen die beelden van het incident of mogelijke vluchters hebben, gevraagd zich te melden.

De politie geeft geen informatie over de achtergrond van de doodgeschoten mannen. Er zijn berichten dat het twee broers van Turkse afkomst zijn. Het is niet duidelijk of het gaat om afrekening in het criminele circuit.