Britse parlementariër uit de kast als trans: 'Was nooit van plan dit te delen'

In het Britse Lagerhuis is voor het eerst een parlementariër uit de kast gekomen als transgender. De 37-jarige Jamie Wallis uit Wales kwam drie jaar geleden in het parlement. "Ik ben trans. Of om precies te zijn, dat wil ik zijn. Ik ben gediagnosticeerd met genderdysforie en ik voel me al zo sinds ik heel jong was", schrijft Wallis in een verklaring.

De coming-out van Wallis, die aangeeft dat hij voorlopig nog 'hij' genoemd wil worden, werd ook in het Lagerhuis besproken. Premier Johnson sprak zijn steun uit voor zijn partijgenoot: "Het Lagerhuis staat achter je en je kunt op ons rekenen, als je gaat leven zoals je wilt zijn." Oppositieleider Starmer sloot zich aan bij die woorden.

In de verklaring schrijft Wallis dat hij niet had gedacht dat hij dit ooit publiekelijk zou zeggen. "Ik was niet van plan dit ooit met jullie te delen. Ik heb altijd gedacht dat ik al uit de politiek zou zijn, voordat ik het hierover zou hebben."

Wallis schrijft dat hij vorig jaar werd gechanteerd vanwege zijn identiteit voor een bedrag van 50.000 pond. De afperser kreeg uiteindelijk een gevangenisstraf opgelegd, meldt hij.

Verkrachting en ongeluk

Ook spreekt Wallis openlijk over een verkrachting die afgelopen najaar plaatsvond. "Ik datete met iemand die ik online had ontmoet. Toen ik 'nee' zei omdat hij geen condoom wilde dragen, koos hij ervoor me te verkrachten. Ik ben mezelf niet meer sinds dit incident en ik denk niet dat ik ooit zal herstellen."

Wallis vertelde dat hij vorig jaar een auto-ongeluk veroorzaakte. Hij raakte daarbij een lantaarnpaal en reed vervolgens door. Later werd hij opgepakt en werd er een onderzoek naar het incident ingesteld. Volgens Wallis kampte hij toen met een posttraumatische stressstoornis. "Ik had geen idee wat ik aan het doen was toen ik doorreed. Ik werd overmand door angst."