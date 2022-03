Van Nistelrooij komend seizoen toch hoofdtrainer PSV: 'Dit is het moment'

"Ik heb jaren naar dit moment toegewerkt", meldt Van Nistelrooij in een persverklaring van PSV. "Ik ben trots en overtuigd dat ik er klaar voor ben om een leidende rol in te nemen bij mijn club."

De voormalig Oranje-international - in 70 interlands maakte hij 35 doelpunten - neemt de taken over van huidig hoofdcoach Roger Schmidt, die na dit seizoen uit Eindhoven vertrekt.

๐š ๐šŠ๐š— ๐šƒฬท๐š‘ฬท๐šŽฬท ๐™พ๐šž๐š› ๐™ผ๐šŠ๐š—. ๐‘๐ฎ๐ฎ๐ ๐ฏ๐š๐ง ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ซ๐จ๐จ๐ข๐ฃ ๐Ÿ”ดโšช Our new head coach, starting next season. pic.twitter.com/cp80IbEtg7

Nu stelt Van Nistelrooij: "Ik had de overtuiging dat ik mijn eigen trainersloopbaan volledig kon regisseren en daarbij paste nog รฉรฉn seizoen extra ervaring als trainer van Jong PSV. Maar het blijkt niet te regisseren. Dit is het moment."

"Ik hoop ooit - dat is de droom die ik nu heb - PSV 1 te mogen trainen", zei Van Nistelrooij begin februari. "Ik wil zo goed mogelijk worden. Ik ben in de eerste divisie begonnen als speler en heb mijn weg gevonden om het maximale eruit te halen. Ik wil die uitdaging weer aangaan, maar nu als trainer."

Van Nistelrooij loopt al jaren rond bij PSV, eerst als spitsentrainer in de jeugdopleiding en vervolgens als trainer van onder meer Jong PSV. Ook als speler was hij actief in Eindhoven. Tussen 1998 en 2001 dwong hij in het Philips Stadion met een karrenvracht aan goals een toptransfer naar Manchester United af.