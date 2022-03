Máxima bij stichting voor jongeren met mentale problemen: uit taboesfeer halen

Koningin Máxima heeft in Rotterdam het startschot gegeven voor Mind Us, een stichting die zich richt op jongeren van 12 tot en met 27 jaar met mentale problemen. De koningin is erevoorzitter van de nieuwe stichting.

Bij de lancering vertelde ze dat bestaande en nieuwe initiatieven bij Mind Us worden ondergebracht. "We willen ontdekken wat werkt en vervolgens projecten met elkaar verbinden en sterker maken. Dat doen we niet alleen met professionals, maar ook met jongeren zelf."

Inez

Voor koningin Máxima is het nieuwe initiatief de uitkomst van haar eigen zoektocht na de dood van haar zusje Inez, nu bijna 4 jaar geleden. Haar zus kampte met depressies. Máxima en haar familie voelden vooral onmacht om haar te helpen, zei ze over deze situatie. "Na haar zelfmoord werden we overspoeld door gevoelens van verdriet, verlies en machteloosheid. Dat het zo ver was gekomen en dat we Inez niet konden helpen."

Ze wees er in haar toespraak op dat veel meer mensen worstelen met de vraag hoe je iemand kan helpen die mentale problemen heeft. Ook op dat vlak gaat Mind Us hulp bieden. "We moeten psychische problemen uit de taboesfeer halen. We moeten erover praten", zei Máxima. Ze vertelde dat ze haar dochters Amalia en Alexia ook heeft aangespoord om dergelijke gesprekken te voeren als dat nodig is.

De lancering van Mind Us was bij Quardin in Rotterdam, een organisatie die jongeren weerbaarder wil maken: