Afrikaanse bondsarts overleden: hartaanval of aangevallen door supporters?

De Nigeriaanse bond ontkent echter dat Kabungo is aangevallen. Volgens secretaris-generaal Mohammed Sanusi is een hartaanval hem fataal geworden. "Hij stond op het punt een dopingcontrole af te nemen bij een speler toen hij snakkend naar adem in de buurt van de kleedkamers van het Ghanese team ineenzakte. Hij overleed onderweg naar het ziekenhuis."

De voetbalbond van Zambia bevestigt het overlijden van Kabungo, maar kan nog geen details geven over de doodsoorzaak. "We zullen wachten op de rapporten van de CAF en de FIFA over wat er precies is gebeurd", luidt hun verklaring.

Super Eagles

Na de 0-0 in Ghana had Nigeria aan 1-1 niet genoeg (bij de WK-kwalificatiewedstrijden in Afrika telt de uitdoelpuntenregel nog wel), waardoor 'The Super Eagles' er voor het eerst sinds 2006 niet bij zijn op een WK.