Horeca-ondernemers willen terrasseizoen verlengen, Alkmaar zet in op overkapping

Horeca-ondernemers in Alkmaar willen een grote tent neerzetten:

"De meeste vergunningen voor de terrasuitbreiding lopen tot oktober of november. De eisen lopen per gemeente uiteen, zoals wel of geen buitenverwarming. Voor wat betreft de coronaregels moet een buitenterras aan drie kanten open zijn of zonder overkapping." De branche-organisatie hoopt dat gemeenten de versoepelde regels zullen verlengen.

Volgens Koninklijke Horeca Nederland kijken ondernemers niet alleen naar overkappingen, of zaken als verwarmingen, maar ook naar de tijdelijke terrasuitbreiding waardoor veel horeca-ondernemers in de zomermaanden toch wat omzet konden maken.

De zomer kan de meeste horeca-ondernemers niet lang genoeg duren, maar het terrasseizoen zit er bijna op. En daarom verkennen horecazaken de mogelijkheden om ook met slecht weer gasten te kunnen blijven ontvangen, nu de capaciteit binnen beperkt is door de 1,5 meter regels.

De gemeente Alkmaar heeft de regeling voor grotere terrassen verlengd tot 1 november. De plannen voor de overkapping zijn ingediend en hierover zegt de gemeente "open te staan voor dit soort ideeën". Er moet nog wel goed naar bijvoorbeeld de veiligheid worden gekeken.

Overkapping als reddingsboei

Door het slechte weer en het einde van de zomervakantie daalde de horeca-omzet afgelopen week met 17 procent, zegt econoom Stef Driessen van ABN Amro. "Het weer is wel van belang door de omzet. Een terrasoverkapping zou een reddingsboei kunnen zijn bij slecht weer. En dat is nodig, want voor de branche wordt het een enorm heftig najaar."

Momenteel is het stilte voor de storm, denkt Driessen. "Ondernemers zijn drie maanden dicht geweest terwijl de kosten doorliepen. De overkappingen zouden de pijn wat kunnen verzachten voor zaken met buitenruimte. Die behoefte vanuit ondernemers is er, net als de animo van gasten. Het is aan gemeenten om daar creatief mee om te gaan."