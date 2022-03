Van der Poel viert rentree op Vlaamse wegen met tweede zege in Dwars door Vlaanderen

Mathieu van der Poel wint Dwars door Vlaanderen. - Getty Images

De twee voorgaande edities werden gewonnen door Nederlanders. In 2019 won Van der Poel in Waregem zijn eerste wedstrijd in de World Tour en na een afgelasting in het coronajaar 2020 was Dylan van Baarle vorig jaar de beste. Dit keer kwam Van Baarle niet in het stuk voor. Van der Poel wel, en hoe.

Paasschens, zoals gebruikelijk Zoals gebruikelijk kleurde de fluorescerende gestalte van Matthijs Paasschens de vroege vlucht. De geboren Nederlander, die opgroeide in het Belgische Leuven, mag je gerust een specialist van de vroege vlucht noemen.

Mathijs Paasschens op kop van de vroege vlucht in Dwars door Vlaanderen. - NOS

Zo reed hij drie jaar op rij vooruit in Luik-Bastenaken-Luik, deed dat vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen en ook dit voorjaar trekt de renner van het Waalse Bingoal die lijn door met aanvallen in Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de E3 Prijs. Vandaag vormde Paasschens met Nils Politt (Bora-hansgrohe), Johan Jacobs (Movistar), Aaron Verwilst (Topsport Vlaanderen) en Kelland O'Brien (BikeExchange) een goed draaiend geheel, dat het lang volhield. De vijf koplopers kregen ruim vijf minuten van het peloton, waar de ploeg van Van der Poel het tempo bepaalde. Op 91 kilometer van de finish meldde Van der Poel zich zelf op kop en meteen ging het tempo de hoogte in. Vlak voor de Hotond sloeg hij een gaatje en dwong onder anderen Pogacar tot een reactie. Daarna viel het nooit meer stil en regende het aanvallen. Zo lieten neoprof Mick van Dijke en Mike Teunissen - bij afwezigheid van Jumbo-Visma-kopmannen Wout van Aert en Christophe Laporte - zich een paar keer zien.

Valpartij nekt Pogacar Aan kop van het peloton bleef het nerveus met de ene valpartij na de andere. Die in aanloop naar Berg Ten Houte met Michael Gogl en Van Dijk bleek er een met grote gevolgen. Ook Pogacar werd opgehouden door de valpartij en dat kwam hem duur te staan.

Op Ten Houte ging Tom Pidcock (Ineos) namelijk aan en hij kreeg met ploeggenoot Ben Turner, werelduurrecordhouder Victor Campenaerts (Lotto-Soudal, Stefan Küng (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) en Van der Poel een paar serieuze kleppers mee. Pogacar in chasse patate Pogacar moest zich nog naar voren werken, keerde op de Kanarieberg pas terug aan kop van de grote groep en vlak onder de top ging hij in zijn eentje in de tegenaanval. De Sloveen kwam tot op een seconde of acht, maar de groep met favorieten gaf hem niets cadeau en reed seconde voor seconde weg. Op 55 kilometer van de streep gaf Pogacar zijn chasse patate op.

Tadej Pogacar probeert in zijn eentje naar de kopgroep te rijde, maar strandt op een seconde of acht. - NOS

Op 48 kilometer van de streep in Waregem, vlak voor de beklimming van de Knokteberg, werden de vroege vluchters in de kraag gegrepen door de groep met favorieten. Alleen Politt (tweede in Parijs-Roubaix van 2019) en voormalig baanwielrenner O'Brien (derde op de olympische ploegenachtervolging in Tokio) hielden knap stand in de kopgroep en begonnen stiekem te dromen van een topklassering in Dwars door Vlaanderen.

Pogacar wint niet, maar maakt wel indruk Ook daarachter viel het niet stil. Met landgenoot Jan Tratnik, Soren Kragh Andersen, Greg Van Avermaet, Bryan Coquard en Valentin Madouas had Pogacar namelijk een paar zeer bruikbare metgezellen gevonden om de kloof alsnog te dichten. Voor Kragh Andersen was het vandaag alles-of-niets, want de Deense hardrijder gaat niet van start in de Ronde van Vlaanderen ten gunste van de Waalse klassiekers. Zij wisten het verschil binnen de minuut te houden, maar zelfs Pogacar besefte dat winst er niet meer inzat. Met het oog op de Ronde van Vlaanderen oefende hij dus nog maar wat op de Vlaamse kasseien. De overtuigende wijze waarop hij dat deed, belooft veel voor zondag.

Tadej Pogacar stampt achter de kopgroep nog maar een keer door op de Vlaamse kasseien. - NOS