Honderden vrouwen door voorkeursstemmen in de gemeenteraad

Van alle nieuwgekozen gemeenteraadsleden in Nederland is 37 procent vrouw, blijkt uit onderzoek van actiegroep Stem op een Vrouw. Nog nooit werden er zoveel vrouwen in de raden gekozen. De vorige keer was het 31 procent. Honderden vrouwen die lager op de lijst stonden, zijn met voorkeursstemmen toch in de raad gekomen. De meeste gemeenteraden worden vandaag geïnstalleerd. In 24 gemeenten hebben de vrouwen nu de meerderheid. Dat waren er eerst zeven. Het overwicht van de vrouwen is het grootst in Wageningen. Daar is het aandeel vrouwen gestegen van 52 naar 64 procent - bijna twee derde dus - een landelijk record. Verschillende steden zijn 'omgeklapt' van overwegend mannelijk naar meer vrouwelijk.

Devika Partiman, voorzitter van Stem op een Vrouw, is blij met de groei van het aandeel vrouwen. "Steeds meer mensen stemmen bewust op vrouwen die iets lager staan. Het is belangrijk dat de politiek een betere afspiegeling wordt van de samenleving met een evenwicht van mannen en vrouwen", zegt ze. In het hele land zijn volgens haar onderzoek 459 vrouwen die op een onverkiesbare plaats stonden toch in de gemeenteraad gekozen. Niet alleen progressieve kiezers stemmen bewust op een vrouw. Zo kwamen er 14 extra vrouwen de raad in voor de ChristenUnie, 53 voor het CDA, 61 voor D66, 39 voor de PvdA, 76 voor GroenLinks en 37 voor de VVD.

Grote steden en provinciehoofdsteden Een inventarisatie van de regionale omroepen in de 24 grootste gemeenten en provinciehoofdsteden laat zien dat nu een derde van die steden een overwegend vrouwelijke raad heeft. Het zijn Amsterdam, Utrecht, Groningen, Nijmegen, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanstad en Zwolle. In Zaanstad verdubbelde het aantal vrouwen van tien naar twintig, net genoeg voor een meerderheid van de 39 raadszetels. Ook in Groningen kwamen er tien vrouwen bij, zodat daar nu 24 van de 45 raadsleden vrouw zijn. Verlies Overigens is op een enkele plek het omgekeerde gebeurd: in Zoeterwoude en Baarle-Nassau bestond een vrouwelijke meerderheid, maar die is bij de recente verkiezingen weer verloren gegaan.