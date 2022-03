Sneeuw op komst: 'De tegeltjeswijsheden over maart en april zijn waar'

Dat het deze maand eerst zeer zonnig was en er nu sneeuw gaat vallen, is daarom niet bijzonder. "Het is puur toeval en hangt af waar de wind vandaan komt."

Het komende winterweer valt volgens de weerman in de categorie 'maart roert zijn staart' en 'april doet wat hij wil'. "De tegeltjeswijsheden over deze periode zijn waar. In het voorjaar heb je grote temperatuurverschillen tussen het Middellandse Zeegebied en het Arctische gebied." In het Middellandse Zeegebied ligt de temperatuur al rond de 20-25 graden, terwijl in het Noordpoolgebied de temperatuur nog rond het vriespunt ligt, vertelt de weerman.

Morgen keert de winter weer even terug in het land. Het gaat sneeuwen, het kan regionaal glad worden en automobilisten moeten rekening houden met vertragingen. Het is een groot contrast met het mooie zonnige weer van eerder deze maand , maar uitzonderlijk is dat niet, zegt weerman Peter Kuipers Munneke.

De winterse buien beginnen morgenmiddag op de Waddeneilanden. Later in de middag kan het ook in het noordoosten glad worden door sneeuwval. 's Avonds kan in het hele land sneeuw vallen. Kuipers Munneke: "Het wordt morgen echt een hele kille dag. In het noorden wordt het maximaal 2 tot 3 graden. Dat is een groot contrast met de 19 graden die wij eerder hadden."

Of de sneeuw blijft liggen, is de vraag. "Plaatselijk kan het sneeuwdek teleurstellend zijn omdat de stoepen te warm zijn". Toch adviseert de weerman om de slee bij de hand te houden. In het noorden kan morgenavond en -nacht tot 3 centimeter sneeuw vallen, in een groot deel van het midden zelfs tot 7 centimeter.

Vrijdag kan de sneeuw uiterlijk tot het begin van de middag blijven liggen. Daarna verdwijnen de sneeuw en gladheid weer. Wat Kuipers Munneke zeker weet is dat het geen schaatsweer gaat worden. "Sneeuw valt in Nederland meestal rond het vriespunt, dus schaatsen zit er echt niet in."