Verstappen na derde plaats in saaie race: 'Altijd beter dan niets'

Het werd een race die Verstappen had voorspeld. "De banden gingen er snel aan. Dan weet je dat je niet kunt aanvallen", keek hij terug op de race, waarin Lewis Hamilton van start tot finish leidde en zijn voorsprong op Verstappen in het WK-klassement uitbreidde naar 47 punten. "Ik kon de Mercedessen niet bijhouden."

Het was voor Max Verstappen een podiumplaats zonder enige franje. "Dit was vrij saai", zei de Nederlander na zijn derde plaats in de Grand Prix van België. De Red Bull miste de snelheid om Mercedes-rivalen Lewis Hamilton en Valtteri Bottas het vuur aan de schenen te leggen, maar was snel genoeg om de rest op afstand te houden.

Het werd voor Verstappen dus een frustrerende race, ondanks dat hij voor zijn zesde podiumplaats op rij tekende. "Het was niet echt leuk vandaag", zei hij voor de camera van Ziggo. "Het was een beetje een kloterace. Ik heb er weinig plezier aan beleefd. Derde: het is beter dan niets."

Winnaar Hamilton was meer dan blij. "Het was geen gemakkelijke race. De bandentemperatuur ging snel naar beneden. In de slotfase werd ik een beetje nerveus. Ik dacht even aan het Silverstone-scenario, waar ik de zege door een lekke band in de slotfase bijna kwijtraakte. Gelukkig was het drukte om niets."

Niets te winnen, wel te verliezen

Verstappen, die als geen ander zijn banden kan managen en alleen in 2018 in Spa op het podium stond, nam in de slotfase ook geen risico meer. "Als ik nog van banden zou wisselen, zou ik achter Ricciardo terugkomen. Dat wilde ik niet. Ik had niets te winnen, wel te verliezen. Een podiumplaats is een podiumplaats, maar ik kon hier nooit goed in mijn ritme komen."