Meijer ook komend seizoen trainer van NEC

Meijer kijkt de toekomst met vertrouwen tegemoet. "De komende weken en maanden gaan we verder bouwen aan de selectie, met als doel een stabiele Eredivisieclub te worden en te blijven. Allereerst door ons dit seizoen te handhaven en indien mogelijk verder naar boven te kijken. Ik wil graag onderdeel zijn van dat project."

Technisch directeur Ted van Leeuwen is tevreden over de coach. "Hij heeft NEC naar de Eredivisie gebracht en zich uitstekend gemanifesteerd in een jaar waarin we met veel tegenslagen te maken kregen. Voor de continuΓ―teit is het belangrijk dat we de volgende stap gaan zetten met een trainer die al jaren aan de club verbonden is."