Poetinvriend Viktor Orbán lijkt zondag verkiezingen te gaan winnen

Dit weekend gaat Hongarije naar de stembus. Zes Hongaarse oppositiepartijen hebben de handen ineengeslagen. Péter Márki-Zay, een conservatieve burgemeester uit een provinciestad, is gekozen tot oppositieleider. Hij moet premier Viktor Orbán van de troon stoten. Maar campagnevoeren gaat moeilijk. Volgens Márki-Zay houdt het Orbán-kamp hem weg uit de media. De verenigde oppositie krijgt weinig aandacht op de Hongaarse staatstelevisie. "We kregen vijf minuten om de waarheid te vertellen, woensdag om 8 uur 's ochtends. Vijf minuten! En daarna was Orbán terug met zijn leugens", zegt Márki-Zay. Marionet Het campagneteam reist daarom stad en land af om kiezers te ontmoeten en hun verhaal te vertellen. En dat verhaal gaat nu voornamelijk over de steun van Orbán voor de Russische president Vladimir Poetin. "De steun voor Poetin's standpunt", zegt Márki-Zay. Hij is benieuwd of Orbán Poetin zal blijven verdedigen. "Orbán is geïsoleerd geraakt in Europa, als de laatste marionet van Poetin, de laatste figuur in Europa die loyaal is aan de Russische president. Ik hoop dat we Orbán kunnen vervangen en dat Hongarije een gerespecteerd lid van de EU-gemeenschap zal worden", zegt Márki-Zay.

Orbán trekt zelf nauwelijks door het land. Volgens analisten kan hij zich dat permitteren. Wel staan er overal in Hongarije enorme reclameborden waarop oppositieleider Márki-Zay uitgemaakt wordt voor een vriend van corrupte politici en een homoknuffelaar. "Er is zo'n ongelijke verdeling van de middelen van de twee partijen. De regeringspartij heeft staatsgeld en een groot media-imperium, dus eigenlijk hoeven ze niet veel campagne te voeren", zegt hoofdonderzoeker Gábor Tóka van de Central European University in Boedapest. Winst En Orbán is nog steeds populair. Tijdens een van zijn weinige bijeenkomsten, in Boedapest, weet hij tienduizenden aanhangers te verzamelen. Daar legt hij uit waarom hij Rusland niet afvalt. "Vrienden, het is in ons belang dat we geen pion zijn in de oorlog van iemand anders. We kunnen niets winnen in deze oorlog, maar hebben alles te verliezen. We moeten erbuiten blijven. Geen enkele Hongaar mag tussen het Oekraïense aambeeld en de Russische hamer terechtkomen", aldus Orbán. Volgens de peilingen staat Orbán sinds de Russische inval in Oekraïne nog steeds op winst. "Hij doet het prima", zegt een vrouw op straat. "We moeten uit de oorlog blijven. Orbán pakt het heel goed aan."