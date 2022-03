Italiaanse Consonni sprint naar zege in Dwars door Vlaanderen

"Het was heel zwaar om gedurende de race te kunnen aanklampen", sprak een opgetogen Consonni na afloop bij de Belgische omroep Proximus. Niet verrassend gezien het verloop van de koers.

Chiara Consonni heeft de tiende editie van Dwars door Vlaanderen voor vrouwen gewonnen. De Italiaanse sprintster was in de straten van start- en finishplaats Waregem de snelste van een uitgedund peloton. Ze is na de Finse Lotta Lepistö in 2017 pas de tweede niet-Nederlandse vrouw die deze koers op haar naam schrijft.

Vanaf de start zochten vluchters in diverse samenstellingen het avontuur, maar veel ruimte kregen ze niet van het peloton. Onder anderen Lucinda Brand leek er na 50 van de 120 kilometer even vandoor met negen anderen, maar ook die kopgroep was geen lang leven beschoren.

Toen Brodie Chapman het meteen daarna solo probeerde, kreeg zij wel enige ruimte. Beetje bij beetje fietste de Australische een voorsprong van iets meer dan een minuut bij elkaar.

Mountainbikester, baanwielrenster en veldrijdster gedrieën op pad

Na 30 kilometer alleen te hebben gereden, kreeg Chapman gezelschap van Georgia Baker en Juliette Labous. Daarmee werd de kopgroep gevormd door een voormalige mountainbikester (Chapman), baanwielrenster (Baker) en veldrijdster (Labous).

Op 25 kilometer van de finish was het gedaan met het drietal. Maar Chapman had nog wel zin in meer. Ze sprong mee met de demarrerende Floortje Mackaij met wie Chapman het inmiddels flink uitgedunde peloton opnieuw een flinke klus bezorgde.

Er moest beulswerk van Annemiek van Vleuten, Ellen van Dijk en Elisa Longo Borghini aan te pas komen om Chapman en Mackaij tot de orde te roepen. Met het terughalen van die twee was een pelotonsprint onvermijdelijk.