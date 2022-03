Onderzoek naar discriminerende berichten in interne appgroep marechaussees

De Koninklijke Marechaussee doet onderzoek naar een appgroep waarin een groep marechaussees onder meer discriminerende berichten deelde. Het onderzoek gebeurt in afstemming met het Openbaar Ministerie.

Het onderzoek werd gestart na een melding die was binnengekomen over de groep, meldt een woordvoerder aan de NOS. Verdere details wil hij niet geven.

De Marechaussee kan ook niet zeggen hoeveel mensen precies in appgroep zitten, maar spreekt van "een tiental". Zij waren allemaal lid van één team dat op Schiphol werkt. Ze zijn door de marechaussee naar huis gestuurd in afwachting van het onderzoek. "Het spreekt voor zich dat dit soort uitlatingen en gedrag voor de Koninklijke Marechaussee onacceptabel is", laat het ministerie van Defensie weten.

Vorig jaar juni schorste Defensie zes mariniers wegens het delen van racistische en discriminerende afbeeldingen in een appgroep. Drie mariniers werden berispt, de drie anderen bleken een minimale rol te hebben gespeeld.