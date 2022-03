Politie legt voor het eerst beslag op NFT's

De politie heeft voor het eerst beslag gelegd op meerdere zogeheten non-fungible tokens (NFT's) in een onderzoek naar de handel in privégegevens. Het gaat veelal om digitale kunstwerken, laat een woordvoerder weten.

In het onderzoek zijn eerder deze maand een 23-jarige man uit Weesp en een 19-jarige man uit Hilversum aangehouden, beiden in hun woning. Ze worden verdacht van grootschalige handel in privégegevens (leads) die kunnen worden gebruikt bij verschillende vormen van oplichting, zoals bankhelpdeskfraude.

NFT's zijn unieke digitale eigendomscertificaten. Die certificaten worden gekoppeld aan een digitaal object zoals een afbeelding, kunstwerk of een muziekstuk. "Doordat NFT's een waarde vertegenwoordigen, kunnen ze daarmee als opbrengst van strafbare feiten worden afgepakt, zoals normaliter bijvoorbeeld gebeurt met dure auto's of grote sommen contant geld", legt de politie uit.

Wat de in beslag genomen NFT's exact waard zijn weet de politie niet. "Als de rechter beslist dat we ze mogen veilen, dan wordt daarna duidelijk wat ze opbrengen. Nu durven we dat niet te schatten omdat de waarde sterk schommelt", zegt een woordvoerder.

Hoe neem je NFT's in beslag?

De politie wil niet prijsgeven op welke manier de digitale certificaten in beslag zijn genomen. Tech-expert Jarno Duursma vermoedt dat de politie, via een rechterlijke machtiging, de persoonlijke beveiligingscode van de digitale cryptoportemonnees van de verdachten in handen heeft gekregen. Digitale cryptoportemonnees zijn computerprogramma's waarmee unieke toegangscodes voor NFT's en cryptovaluta opgeslagen worden.

Een andere mogelijkheid is dat de politie platforms, waarop NFT's worden verhandeld, heeft gesommeerd om beslag te leggen op de exemplaren die eigendom zijn van de verdachten. Maar Duursma denkt dat die kans kleiner is.

Steeds vaker wordt in onderzoeken naar crimineel geld beslag gelegd op digitale eigendommen. Vorig jaar werd in totaal voor bijna 35 miljoen euro aan digitale valuta in beslag genomen, blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. In 2019 was dat nog zo'n 1 miljoen euro.