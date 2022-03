Twee doden in woning in Puttershoek

De politie doet onderzoek na de vondst van twee doden in een woning in Puttershoek ten zuiden van Rotterdam. Agenten gingen gisteravond rond 23.00 uur kijken bij het huis na een melding van een mogelijke brand.

Ze zagen dat er water uit het huis liep, roken een brandlucht en waarschuwden de brandweer. In de woning vonden de agenten twee lichamen, het vuur was toen al uit.

Volgens de politie is het onduidelijk of het gaat om een noodlottig ongeluk of een misdrijf. De forensische opsporing doet onderzoek in de woning.

De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd, zegt een politiewoordvoerder. Rijnmond meldt dat de politie vandaag buurtonderzoek doet.