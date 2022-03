Geen Kamermeerderheid voor vleestaks, coalitie verdeeld

Er is op dit moment geen meerderheid in de Tweede Kamer voor een vleestaks. De regeringspartijen VVD en CDA zijn tegen, net als de oppositiepartijen PVV, SP, JA21, Denk en BBB. Zij vinden dat de boodschappen niet nog duurder moeten worden.

Minister Staghouwer (ChristenUnie) kondigde gisteren aan dat hij een onderzoek laat doen naar de vleestaks. Hij wil weten of zo'n heffing mensen ertoe kan brengen om minder vlees te eten. Zijn partij en D66 zien de maatregel wel zitten.

In het coalitieakkoord van de vier partijen staat niks over een vleestaks. Wel is er bijvoorbeeld afgesproken dat bekeken wordt of er "op termijn" een suikerbelasting kan komen en of de btw op groente en fruit kan worden verlaagd naar 0 procent.

Staghouwer schrijft in een brief aan de Kamer dat hij wil kijken of de vleestaks in combinatie met de al voorgenomen maatregelen kan leiden tot een gezonder eetpatroon. Hij wil in het onderzoek ook aandacht voor de betaalbaarheid van producten.