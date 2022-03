Miljoenen kinderen op achterstand door sluiting scholen in coronatijd, zegt Unicef

Veel ouders kunnen het schoolgeld vanwege de coronapandemie, die er economisch heeft ingehakt, niet betalen. Ook zijn veel jongens aan het werk gegaan: zij zijn niet van plan om hun baantjes zomaar op te geven. Ik herinner me de uitspraak van Cyrus, een scholier die weigert terug te keren: "Mijn kans is voorbij".

Begin dit jaar mochten 15 miljoen kinderen in Uganda voor het eerst in bijna twee jaar weer naar school. Daarmee kwam een einde aan de langste schoolsluiting ter wereld. In de stad Entebbe maakte ik daar een reportage over. Ik verwachtte een feestelijke dag, maar merkte al snel dat docenten een stuk minder optimistisch waren. Op de eerste schooldag waren de meeste klaslokalen die ik bezocht nagenoeg leeg.

In Uganda keerde 1 op de 10 leerlingen niet terug, nadat in januari de scholen na een sluiting van twee jaar weer opengingen. In Zuid-Afrika verdrievoudigde het aantal wegblijvers tussen maart 2020 en juli 2021 naar 750.000. In Malawi was in het voorgezet onderwijs bij de meisjes een verdubbeling van de uitval te zien.

Kinderen die geen onderwijs krijgen, hebben een verhoogde kans dat ze nooit goed leren lezen, schrijven en rekenen. Ook is er een grotere kans dat ze slachtoffer van uitbuiting worden en hun leven lang arm zullen zijn.