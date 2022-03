Vanavond op tv: De speeches van Zelensky • Poetinvriend Orbán • Het Russische vrije woord

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt morgen de Tweede Kamer toe via een live videoverbinding. Hij sprak al tegen de halve wereld en weet dan steeds gevoelige snaren te raken. Maar er is ook kritiek. We spreken met mediastrateeg Jan Driessen en historica Henriette van der Blom , over de strategie van Zelensky en de retorische middelen die hij daarvoor gebruikt. En onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp doet vandaag verslag uit Charkov.

Onderzoeksjournalisten leggen de zakelijke belangen tussen Hongarije en Rusland bloot. Europa-correspondent Saskia Dekkers is in Hongarije en onderzoekt of dat in het voordeel van de oppositie is.

Een kleine week voor de verkiezingen in Hongarije staat Viktor Orbán, die al twaalf jaar regeert, steeds meer onder druk. Ook door zijn warme relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Want Orbán bezocht het Kremlin nog geen maand voor de oorlog en werd door Poetin met alle egards ontvangen. Critici zeggen dat Orbán niet ging om de oorlog te voorkomen, maar Russische gasleveranties veilig wilde stellen.

Het Russische vrije woord nu in Amsterdam

De onafhankelijke Russische krant Moscow Times heeft onderdak gekregen bij de Nederlandse uitgeverij DPG Media in Amsterdam. Uitgever Derk Sauer moest met zijn mensen uitwijken omdat onafhankelijke media en vrije journalistiek niet meer bestaan in Rusland. Journalisten die onwelgevallig nieuws verspreiden, hangt in Rusland een een gevangenisstraf tot vijftien jaar boven het hoofd. Het platform is vooralsnog in de lucht, maar het is de vraag hoe lang.

We bezoeken de redactie van de Russiche krant in Amsterdam en spreken met Sauer en met Free Press Unlimited, de organisatie die is opgericht om het vrije woord in oorlogssituaties te verdedigen.