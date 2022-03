Vrouwen Barcelona staan in uitverkocht Camp Nou: 'Begin van nieuw tijdperk'

Barcelona wint in 2021 voor het eerst de Champions League - AFP

En als de spelers niet naar namen als Lionel Messi of Frenkie de Jong, maar Alèxia Putellas en Jennifer Hermoso luisteren, is het toeschouwersaantal van meer dan 90.000 een mijlpaal. Barcelona-Real Madrid wordt naar alle waarschijnlijkheid de best bezochte vrouwenvoetbalwedstrijd aller tijden. Het huidige record staat op 60.739 bezoekers voor een clubwedstrijd, drie jaar geleden bij de wedstrijd tussen Atlético Madrid en Barcelona. 'Zal meisjes inspireren' Internationaal gezien werd het record gevestigd tijdens de WK-finale van 1999, tussen de Verenigde Staten en China in Los Angeles. Toen waren 90.185 toeschouwers getuige hoe de VS wereldkampioen werden. "Dit zou zomaar eens het begin van een nieuw tijdperk kunnen zijn", zei aanvoerder Alèxia Putellas van Barcelona een dag voor de wedstrijd. "De wedstrijd zal velen, vooral meisjes inspireren, waar in de toekomst de vruchten van geplukt kunnen worden."

Un record per sempre, i un dia per a la història. ✨



Omplim el Camp Nou! 💙❤️#MoreThanEmpowerment pic.twitter.com/lFydB0wgV6 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) March 26, 2022

Lieke Martens, de enige Nederlandse bij de Catalaanse topclub, is in Camp Nou straks één van de 90.000 op de tribune, in plaats van een van de elf op het veld. De Oranje-international is al een paar weken uit de roulatie vanwege een blessure. Over de ernst daarvan en haar revalidatie wordt weinig gecommuniceerd. Peulenschil Normaal gesproken is het iets verderop gelegen Johan Cruijff Stadion de thuishaven van de vrouwen van Barcelona, met plek voor zesduizend toeschouwers. Een peulenschil vergeleken met het Camp Nou. In het ruim dertigjarige bestaan van de vrouwentak van de Catalaanse club speelde het eerste elftal slechts één keer eerder in de voetbaltempel van Cruijff, Lionel Messi, Ronaldinho en vele anderen. Op 6 januari 2021 maakte FC Barcelona Feminí er haar debuut, maar proeven en ruiken aan de sfeer in het stadion zat er niet in; vanwege de coronacrisis speelden de vrouwen in een leeg Camp Nou. Een herkansing, zo zou je de kwartfinale tegen Real Madrid woensdagavond dus kunnen noemen.

⚽ El primer gol al Camp Nou!!!!!

🔥 @alexiaps94 pic.twitter.com/bMO1cyMjDm — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) January 6, 2021

Een herkansing die nu al naar meer smaakt, want de Camp Nou-trein is gaan rijden voor de vrouwen. Het bestuur van de club denkt erover om voor de halve finales (eind april) de deuren van de voetbaltempel wederom te openen voor het vrouwenelftal. Om met de woorden van Putellas te spreken: "Het is het begin van een nieuw tijdperk." Dat juist Barcelona deze mijlpaal op haar naam schrijft, is niet zo gek. De club investeert al jaren in de vrouwentak, sinds 2015 krijgen de vrouwen dezelfde faciliteiten als de mannen. "De club voorziet hen van voedingsdeskundigen, psychologen en de medische afdeling. Ze trainen nu in de avonduren in plaats van in de namiddag", zei Maria Teixidor, bestuurslid van Barcelona en verantwoordelijk voor het beleid van de vrouwen van 2017 tot 2020, in een interview met het Duitse Der Spiegel.

Quote Bij onze club hebben we salarissen waar je van kan leven, niet alleen overleven. Maar veel vrouwen in onze competitie verdienen net genoeg om te overleven. Voormalig aanvoerder Vicky Losada over salarissen in het vrouwenvoetbal

Het is volgens Teixidor een belangrijk onderdeel van de Barcelona-strategie: de vrouwen uitrusten met dezelfde middelen als de mannen. Hoewel het salaris nog ruimschoots achterblijft, dat dan weer wel. "Het is niet de realiteit waarin we leven. Onze afdeling maakt geen verlies, maar ook zeker geen miljoenen winst", aldus Teixidor die inmiddels haar taken heeft overgedragen aan een ander. 'Leven in plaats van overleven' Miljoenensalarissen zullen het voorlopig niet worden, maar inmiddels kan Barcelona haar spelers voldoende betalen dat een baan naast het voetbal niet nodig is. "Bij onze club hebben we salarissen waar je van kan leven, niet alleen overleven", zei voormalig aanvoerder Vicky Losada vorige zomer tegen The Guardian. "Maar in onze competitie geldt dat voor ongeveer de helft van de teams niet, veel vrouwen verdienen net genoeg om te overleven", aldus Losada, die inmiddels bij Manchester City voetbalt.

Recordaantal kaarten EK vrouwenvoetbal verkocht Begin deze week werd duidelijk dat honderd dagen voor de start van het EK vrouwenvoetbal in Engeland al de helft van de 700.000 kaarten is verkocht. Een nieuw record. Vijf jaar geleden bij het EK van 2017 in Nederland waren er ongeveer 240.000 tickets verkocht voor het voetbaltoernooi. Voor de finale op Wembley (90.000 bezoekers) zijn alle kaarten al uitverkocht. De openingswedstrijd van het EK is op 6 juli op Old Trafford in Manchester en wordt gespeeld tussen Engeland (de ploeg van coach Sarina Wiegman) en Oostenrijk.