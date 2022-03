Basketballers Leiden kijken vol vertrouwen uit naar historisch Europees duel

Maar het doel van de ploeg van coach Geert Hammink is natuurlijk om die prestatie nog historischer te maken. Leiden wil na Den Bosch in 1979 de tweede Nederlandse club worden die zich voor een Europese finale plaatst. Dan moet er over twee wedstrijden afgerekend worden met het Turkse Bahcesehir College, dat in de groepsfase nog twee keer te sterk was voor Leiden.

"Ik wil ze niet teveel ophemelen, want wij gaan winnen", zegt een zelfverzekerde Hammink. "Maar Bahcesehir is natuurlijk een fantastisch team. Met Turkse toppers en zelfs twee spelers met echte NBA-ervaring."

Hammink weet zelf overigens ook wat het is om in de NBA te hebben gespeeld. Hij beleefde in de jaren negentig kortstondige avonturen bij Orlando Magic en Golden State Warriors.

'Alles moet kloppen'

"Het gaat hoe dan ook een zware wedstrijd worden", weet ook de ervaren international Worthy de Jong. Hij weet wat er anders moet ten opzichte van de vorige ontmoetingen met de Turken. "We zullen vooral in verdedigend opzicht andere keuzes moeten maken."

"Daarnaast zal alles moeten kloppen: de focus, intensiteit, goed samenspel in defensief opzicht. Als dat lukt, maken we een kans."