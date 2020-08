Rechtsback Tete toegevoegd aan selectie Nederlands elftal

Kenny Tete is door interim-bondscoach Dwight Lodeweges toegevoegd aan de selectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden van Oranje tegen Polen (4 september) en Italië (7 september).

De rechtsback stond op de voorlopige lijst, maar behoorde in eerste instantie niet tot de definitieve lijst. Het is vanwege privé-omstandigheden onzeker of Denzel Dumfries - ook rechtsback - aanwezig kan zijn.

In maart 2019 speelde Tete voor het laatst een interland. Tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland viel de 12-voudig international in, maar moest zich na twee minuten noodgedwongen laten vervangen vanwege een hamstringblessure. Dat waren zijn enige minuten in de kwalificatiereeks.

Met de toevoeging van Tete bestaat de selectie van Oranje uit 24 spelers.