Vreugde bij tegenstanders datacenter Zeewolde

In Zeewolde reageren tegenstanders van het datacenter van Facebook met vreugde op het besluit van moederbedrijf Meta om voorlopig af te zien van de komst naar Flevoland. "Ik had niet verwacht dat het allemaal zo in een stroomversnelling zou komen", reageert Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde. "Maar het is weer een stap dichter bij afstel."

Zijn partij is fel tegenstander van het datacenter. Bij de afgelopen raadsverkiezingen werd Leefbaar Zeewolde voor dit standpunt beloond; de partij ging in één klap van 5 naar 10 zetels, een absolute meerderheid in de gemeenteraad.

'Ik hoop dat dit gewoon vastvriest'

Erik van de Beld van de ChristenUnie deelt de blijdschap van Zonneveld. "Ik hoop dat het zo in de koelkast blijft dat het gewoon vastvriest. We zijn trots dat we dit kunnen bereiken. Maar het hele datacenter moet nog wel de tafel af, want het proces loopt nog wel voor vergunningverlening."

Een uur nadat een meerderheid van de Tweede Kamer gisteren de regering had opgeroepen de bouw voor nu tegen te houden, drukte Meta op de 'pauzeknop'.

Yvonne van Bruggen van de nieuwe raadsfractie Actief Zeewolde zegt tegen Omroep Flevoland niet verrast te zijn door het besluit van Meta. "Gezien alle ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, is dit niet echt een verrassing." In tegenstelling tot Leefbaar Zeewolde en de plaatselijke ChristenUnie was Van Bruggen voor de komst van het Facebook-datacenter. Eind vorig jaar gaf haar stem, toen nog als fractievoorzitter voor PvdA/GroenLinks, de doorslag. De meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde ging akkoord met het datacenter.

De nieuwe partij van Van Bruggen is een samenvoeging van PvdA/GroenLinks en de lokale partijen Zeewolde Liberaal en BurgerBelang. Deze drie partijen waren tot de raadsverkiezingen van twee weken geleden goed voor vier zetels in Zeewolde; daar is nu één zetel van over.

Na die voor Actief Zeewolde dramatische verkiezingen zei Van Bruggen nog altijd achter haar stem voor het datacenter te staan, maar zei ze ook het niet erg te vinden als het datacenter er niet komt.

Fracties reageren pas vanavond

Andere fracties houden hun kruit droog. Fractievoorzitter Angela Huckriede van de VVD (twee zetels) komt vanavond met een verklaring, dan wordt ook de nieuwe gemeenteraad van Zeewolde geïnstalleerd. Ook het CDA (één zetel) wil nog geen reactie geven.

Na de raadsverkiezingen bleek een meerderheid van Zeewolde tegen de plannen te zijn. Ook minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening gaf aan ervan af te willen.

De bal ligt nu bij het Rijksvastgoedbedrijf. Dat moet bepalen of het grond wil verkopen aan Meta. Zonder die grond kan het datacenter dat het techbedrijf voor ogen heeft, niet worden gebouwd.