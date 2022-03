Ravage na plofkraken in Duivendrecht en Leeuwarden

In Duivendrecht en Leeuwarden zijn kort na elkaar twee plofkraken geweest. De eerste was afgelopen nacht rond 03.30 uur. Aan de De Flinesstraat in Duivendrecht werd een geldautomaat opgeblazen. Een halfuur later was een geldautomaat bij een zonnestudio in Leeuwarden aan de beurt.

De schade aan dat pand aan het Gouveneursplein in Leeuwarden is volgens de politie groot. Twee woningen zijn ontruimd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omrop Fryslân. Van de daders in Leeuwarden ontbreekt elk spoor. Het zijn er volgens de politie minimaal twee.

De plofkraak in Duivendrecht "was te horen in de Kinkerbuurt", laat een bewoner van Amsterdam-West weten aan AT5 en NH. Ook daar is sprake van een ravage. De politie heeft de omgeving afgezet. Vermoedelijk zijn explosieven gebruikt, zegt een politiewoordvoerder. "De voorgevel is weggeblazen, maar er is geen instortingsgevaar."

In beide plaatsen is niet duidelijk wat de buit is. Verder moet de Explosieven Opruimingsdienst Defensie beoordelen of de omgeving in zowel Leeuwarden als Duivendrecht veilig is.