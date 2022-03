Van der Poel is terug, gonst het over Vlaamse heuvels: 'Ik zal 100 procent zijn'

Mathieu is terug, gonst het over de Vlaamse heuvels. Terug in Vlaanderen. Terug van die hardnekkige rugblessure. Terug op de kasseien en de venijnige klimmetjes van Dwars door Vlaanderen, waar Van der Poel in 2019 zijn eerste grote World Tour-overwinning behaalde. Dat Van der Poel terugkeert in Dwars door Vlaanderen is symbolisch. De winst in die koers, drie jaar terug, bleek zijn definitieve doorbraak als wegrenner. Datzelfde voorjaar won hij ook direct de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. In de Ronde van Vlaanderen en Gent-Wevelgem reed hij destijds topvijf. Dwars door Vlaanderen 2022 kan de definitieve wedergeboorte worden van Van der Poel, na maanden structureel rugblessureleed, aangewakkerd door een val met de mountainbike tijdens de Olympische Spelen in Tokio.

Van der Poel in Milaan-San Remo anderhalve week geleden, hij reed onverwacht naar plek drie - AFP

Vond die wedergeboorte eigenlijk niet allang plaats? Toegegeven, Van der Poel liet zich dit voorjaar al zeer nadrukkelijk zien. Eigenlijk zou hij langzaam terugkeren in bescheiden rittenkoersen, maar 'langzaam' zegt de Alpecin-kopman niets. Zo snelde Van der Poel al naar het podium in Milaan-Sanremo en perste hij afgelopen vrijdag in de Settimana Coppi e Bartali alweer een typisch 'Mathieutje' uit zijn pedalen. Maar hoe staat hij er nu fysiek voor, na zijn eerste ritten op topniveau? "Qua waarden supergoed, maar dat is geen zekerheid voor de Vlaamse klassiekers", zegt Van der Poel in een persmoment de dag voor Dwars door Vlaanderen. En vier dagen voor de Ronde van Vlaanderen, van zondag. "Zoals ik het nu zie, zal ik zondag 100 procent zijn."

2019, Van der Poel komt als eerste over de streep in Dwars door Vlaanderen - AFP

Op de fiets is Van der Poel "zo goed als pijnvrij". De zorgen over zijn rug zijn niet helemaal verdwenen. "Ik moet het veel aandacht geven, ik heb behandelingen en doe mijn dagelijkse oefeningen." Focus op stabiliteit en het versterken van de bilspieren bijvoorbeeld, om de spanning van de onderrug af te krijgen. "Daardoor zit ik wel eens een uurtje korter op de fiets." Rust was lange tijd het devies voor een volledig herstel - en dat lijkt Van der Poel te hebben geholpen. "Dit is misschien een van mijn beste voorbereidingen geweest en ik heb de tijd gekregen mij voor te bereiden zoals ik wil."

Quote Ik kan alleen maar tevreden zijn met hoe het gaat. Met dit gevoel ga ik vol vertrouwen de klassiekers in. Ik zal ook zondag rijden om te winnen. Mathieu van der Poel

"Ik kan alleen maar tevreden zijn met hoe het gaat. Met dit gevoel ga ik vol vertrouwen de klassiekers in. Ik zal ook zondag rijden om te winnen", zegt Van der Poel. Maar eerst Dwars door Vlaanderen. De 183 kilometer lange rit door de Vlaamse heuvels geldt voor velen in het peloton als de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen, vier dagen later. Kasseien en straffe klimmetjes, het parcours is vergelijkbaar. Alleen is de rit van woensdag zo'n 90 kilometer korter. Anders dan gebruikelijk Ook is het parcours iets anders dan gebruikelijk. "We wilden afstappen van te veel bekende hellingen die al te dikwijls terugkeren", liet de organisatie van Dwars door Vlaanderen weten. Zo schrapte de leiding de kasseienstrook van de Stationsberg. "Die afdaling is net iets te gevaarlijk, de kans om daar renners te zien vallen net voor de Ronde van Vlaanderen te groot."

